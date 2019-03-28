Киргизская диаспора выступила с заявлением после запрета на работу в Якутии
Председатель межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что меры, принятые в отношении мигрантов в Якутии являются «очень жесткими».
Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Шакиров подчеркнул, что данное решение противоречит соглашениям Евразийского экономического союза, а также российскому законодательству.
«Люди, которые там [в Якутии] работают, в каком-то смысле уже обосновались, адаптировались. Менять работу и место жительства сложно», — сказал Николаев.
Он добавил, что с этим «щепетильным» вопросом диаспора планирует обратиться к самым высокопоставленным российским чиновникам. Также Николаев выразил надежду, что эта ситуация будет рассматриваться на межгосударственном уровне.