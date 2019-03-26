Военный самолет столкнулся со снегоуборочным автомобилем в аэропорту
Снегоуборочный автомобиль задел военный самолет на стоянке аэродрома в Ульяновске, передает РИА «Новости».
Отмечается, что самолет не получил повреждений.
«Самолет, который 26 марта на стоянке аэродрома города Ульяновска задел снегоуборочный автомобиль, повреждений не получил. После проверки технического состояния воздушное судно будет задействовано по предназначению», — говорится в сообщении.
Он добавил, что водителю снегоуборочного автомобиля оказана необходимая медицинская помощь.