Попугая-неврастеника лечат антидепрессантами в Москве

Орнитологи будут лечить антидепрессантами попугая, попавшего в Московский орнитарий, передает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что в орнитарий попал желтохохлый какаду и он — неврастеник.

«Для интеллектуальных птиц, которым является этот попугай, это достаточно распространенное явление. Вообще попугаи любят выщипывать на стрессе из себя перья, а этот не только перья выщипывает, а еще и орет. Он категорически не согласен оставаться один, ему надо, чтобы обязательно рядом был человек, причем предпочтительно девушка», — рассказали в орнитарии.

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Теперь около птицы постоянно будет человек, который будет с ней общаться, а ветеринар уже делает ему успокоительные медикаментозные процедуры, дает антидепрессанты.

Ранее сообщалось, что попугаи-наркоманы терроризируют индийских фермеров.