Синоптики объяснили резкое потепление в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о «мощном потеплении», которое ожидается в Москве, передает RT .

Он отметил, что в субботу и воскресенье за счёт теплых воздушных масс с Атлантики будет то, что метеорологи называют адвекция тепла.

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«В ночь на субботу температура около нулевой отметки, от -2...+2 °С, а днем температура за счет этого мощного тепла — +5…+10 °С. Поскольку давление повысится, осадков не ожидается. К адвекции тепла добавятся и энергетические насыщенные лучи солнца. Поэтому температура будет достаточно высокой. В воскресенье ночные температуры положительные +1...+5 °С, дневные +6...+11 °С», — сказал он.

Ранее сообщалось, что понедельник, 25 марта, стал в столице самым теплым днем с начала года.