Уволенная за фото в купальнике учительница отказалась от предложения министра

Уволенная за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова отказалась вернуться в школу, передает «Говорит Москва».

Кувшинникова сообщила, что ей позвонили из министерства образования и науки Алтайского края и предложили записаться к главе ведомства Максиму Костенко на личный прием.

Реклама

«В государственную общеобразовательную не хочу. Нет желания больше, тем более, за копейки. Там 11-12 тысяч зарплата», — заявила Кувшинникова.

Она уточнила, что еще не ходила на встречу с Костенко.

Ранее Костенко заявил, что в настоящее время региональные власти разбираются в произошедшем, и подчеркнул, что «талантливая и энергичная» Кувшинникова не останется без работы.

Учительница выложила в социальные сети фотографию в поддержку зимней Универсиады «Белые медведи» у озера Пионерское, на которой она стоит в черном закрытом купальнике. Из-за этого ее раскритиковали. Директриса школы, в которой работает женщина, стала говорить ей, что этот снимок является «пятном на репутации школы». Позднее женщину осудили и за другую ее фотографию, на которой она была в коротком платье и на каблуках.