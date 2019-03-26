В Москве бомжи ограбили мужчину при помощи невидимого пистолета

В управлении МВД по Москве проинформировали о краже, совершенной в центре города при помощи невидимого пистолета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что о произошедшем 24 марта сообщил неизвестный мужчина. Его ограбила пара, угрожавшая применить оружие, которое так и не было показано.

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«Установлено, что двое неизвестных…открыто похитили сотовый телефон и скрылись», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что похитителями телефона стоимостью около 16,7 тыс. руб. оказались бомж и его знакомая. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве девушка применила газовый баллончик для кражи собаки у бывшего парня.