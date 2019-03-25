Собака спасла людей от убийцы ценой своей жизни

Смелая собака спасла американскую семью от вооруженного грабителя, пожертвовав своей жизнью. Об этом сообщает Oxygen.

Неизвестный вор влез в дом в Техасе, в котором жила женщина, ее сын и дочь, а также их пес. Злоумышленники вынес драгоценности, кошелек с $300, одежду и скрылся. Позже 17-летний сосед семьи выложил фотографию в социальных сетях в украденной одежде, и женщина пошла поговорить с ним, уточняет издание.

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Спустя время, сосед вломился к ним в дом и открыл стрельбу из пистолета. Пес породы большой пиреней почувствовал угрозу и бросился на молодого человека. Он помешал соседу прицелиться. Одна пуля попала в голень женщине, ее сыну в щиколотку, а дочери в спину. Собака получила три пулевых ранения. Ветеринары пытались спасти животное, но не смогли.

«Если бы не наша смелая собака, то мы все были серьезно ранены или убиты», — заявила хозяйка.

После выстрелов сосед убежал с места, но вскоре добровольно сдался полиции.

Ранее сообщалось, что собака спасла погребенного лавиной лондонского школьника во Франции.