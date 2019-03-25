В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска

В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА «Новости».

Отмечается, что данные поступили от депутата городской думы Антона Пантина.

«К депутату Пантину, как он объяснил, обратился аноним по электронной почте с информацией, в том числе с фотографиями», — заявили в ведомстве.

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Согласно полученным данным, в прощальном зале морга находится примерно три тонны каш и детского питания. Их стоимость оценивается в 1,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что в одном из моргов ЕАО ввели «самообслуживание».