СК начал проверку после хлопка газа на Кубани

В Тимашевском районе Кубани началась проверка из-за хлопка газа, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по краю.

Отмечается, что из-за хлопка газового баллона в одноэтажном доме пострадали два человека. Их срочно госпитализировали. В настоящее время они находятся в реанимации с тяжелыми ожогами.

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В настоящее время выясняются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в доме на Алтае взорвался газ, есть жертвы.