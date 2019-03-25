Мужчина умер на слушаниях в московском суде

На заседании по гражданскому делу в Кузьминском суде умер мужчина, который выступал истцом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Карину Каленову.

Отмечается, что сначала истцу стало плохо. Когда он вышел из зала на лестницу, то упал и больше не вставал.

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«Ему вызвали скорую помощь, но приехавшие медики лишь констатировали его смерть», — добавила Каленова.

Ранее сообщалось, что выступавшая против Кэти Перри в суде монахиня умерла на слушании по делу.