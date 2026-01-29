Размер шрифта
В Кремле прокомментировали отказ Германии в посреничестве в переговорах по Украине

Песков: о посредничестве ФРГ в переговорах речи не идет
Axel Schmidt/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Германия не будет посредником в переговорах по Украине.

«Никаких попыток [к посредничеству] Германия не проявляла. О посредничестве Германии в ходе переговоров [по Украине] речи не идет», — поделился Песков.

29 января газета Die Zeit писала, что канцлер Германии Фридрих Мерц отверг призывы провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине.

При этом он заметил, что Германия поддерживает текущие переговоры между сторонами и надеется, что они завершатся как можно скорее.

Накануне представитель парламентской фракции СДПГ по вопросам внешней политики Адис Ахметович призвал провести прямые переговоры между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, на данный момент в переговорном процессе достигнут «незначительный прогресс», а европейцев нет за столом переговоров. Политик подчеркнул, что «так продолжаться не может» и нужны новые подходы.

Ранее премьер Финляндии призвал Китай помочь «принести мир» на Украину.
 
