Депутат Новиков: двусторонние переговоры России и Украины не будут легкими

Предстоящая двусторонняя встреча делегаций России и Украины по урегулированию конфликта не будет легкой. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с News.ru.

«То, что команда Зеленского является сложным переговорщиком, это понятно. Но если отбросить некоторые нюансы их поведения, просто вспомнить историю соглашений в сложных конфликтах, то переговоры никогда не шли легко», — сказал Новиков.

По его словам, «просто и легко» заканчиваются только переговоры о капитуляции, когда одна из сторон очевидно проиграла.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби будет двусторонним без Вашингтона.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Ранее в Совфеде заметили раздражение Запада требованиями Зеленского.