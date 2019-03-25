Первая весенняя гроза произошла в московском регионе

В московском метеобюро проинформировали о том, что в регионе была зафиксирована первая весенняя гроза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что она произошла во второй половине дня 24 марта в районе Красногорска и Зеленограда.

«Мощные кучево-дождевые облака стали причиной не только ливневых осадков, но и развития грозовой деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что полноценная весна в столичном регионе начнется в конце этой недели.