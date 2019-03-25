Мужчина размахивал бензопилой в кафе в Приморье

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как неизвестный мужчина размахивает работающей бензопилой в одном из приморских кафе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального УМВД России.

По данным ведомства, мужчина зашел в кафе Находки, в котором находились люди, и стал размахивать бензопилой из стороны в сторону. Увидев его, женщины закричали. Потом несколько мужчин подошли сзади и попытались остановить и удержать неизвестного.

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«Сотрудники полиции проверяют видеозапись, размещенную в социальных сетях», — пояснили в ведомстве.

По словам представителя, заявлений от участников инцидента в полицию не поступало.

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