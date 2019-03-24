Тонны рыбных отходов оказались на дороге в центре Петропавловска-Камчатского

Порядка восьми тонн рыбных отходов вывалились из грузовика в центре Петропавловска-Камчатского. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Камчатского края.

По данным пресс-службы, инцидент произошел из-за халатности водителя грузовика, который вывозил отходы переработки рыбы с местного предприятия, не закрепив должным образом задний борт машины.

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Отмечается, что инспекторы ГИБДД через систему видеонаблюдения нашли нарушителя и пообещали привлечь его к ответственности.

В 2018 году сообщалось, что на Курилах берег завалило селедкой в преддверии Нового года.