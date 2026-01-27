Размер шрифта
Власти Украины назвали число потребителей без света в Киеве

Шмыгаль: в Киеве без света остаются 710 тысяч потребителей
Yan Dobronosov/Reuters

В Киеве насчитывается 710 тысяч потребителей, которые остаются без света. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Без электроэнергии в Киеве сейчас 710 тыс. потребителей», — написал он.

По его словам, вывести столицу на прогнозируемые графики отключений электроэнергии пока не удается. Шмыгаль отметил, что повреждения энергосистемы носят неравномерный характер, поэтому после восстановления энергоснабжения режимы подачи электричества могут существенно отличаться в разных энергоузлах города.

27 января Киевская государственная городская администрация сообщила об отключении горячей воды в городе из-за проблем с теплоснабжением после массированных ударов Вооруженных сил России.

До этого сообщалось, что из-за длительных аварийных отключений электричества и теплоснабжения температура в киевских квартирах не превышает +13°C.

26 января в микрорайоне Троещина в Киеве на фоне энергетического кризиса были организованы два палаточных городка. В них установлено по шесть палаток с электрогенераторами, в каждой из которых могут согреться, подзарядить технику и отдохнуть до 40 человек одновременно.

Ранее украинцы пожелали на день рождения Зеленскому адекватности и скорейшего изгнания.
 
