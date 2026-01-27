Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

В Кузбассе хирурги прооперировали пациента с 50-сантиметровым тромбом в ноге

В Кузбассе врачи спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом в ноге
Shutterstock

Житель Кузбасса попал в больницу из-за крупного тромба. Об этом сообщает минздрав региона.

Поступивший в областную больницу мужчина жаловался на боль в правой ноге. При этом кровоснабжение внутри было нарушено, а сама конечность была бордового цвета.

«Врачи в ходе обследования выявили тромбоз, развившийся на фоне атеросклероза. Состояние было критическое, с угрозой ампутации», – сообщается в публикации.

Во время операции у пациента удалили 50-сантиметровый тромб, который проходил через всю ногу. Спустя несколько дней после вмешательства мужчина стал передвигаться без посторонней помощи.

До этого в Рязани мужчину, пережившего инсульт, госпитализировали. Выяснилось, что к такому состоянию привело чрезмерное употребление энергетиков: каждый день он выпивал по пять-семь штук, заменяя ими воду.

Спустя пять дней после оказания помощи его выписали.

Ранее женщине ампутировали руку после того, как врачи приняли некроз за чернила газеты.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!