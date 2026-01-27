В Кузбассе хирурги прооперировали пациента с 50-сантиметровым тромбом в ноге

В Кузбассе врачи спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом в ноге

Житель Кузбасса попал в больницу из-за крупного тромба. Об этом сообщает минздрав региона.

Поступивший в областную больницу мужчина жаловался на боль в правой ноге. При этом кровоснабжение внутри было нарушено, а сама конечность была бордового цвета.

«Врачи в ходе обследования выявили тромбоз, развившийся на фоне атеросклероза. Состояние было критическое, с угрозой ампутации», – сообщается в публикации.

Во время операции у пациента удалили 50-сантиметровый тромб, который проходил через всю ногу. Спустя несколько дней после вмешательства мужчина стал передвигаться без посторонней помощи.

До этого в Рязани мужчину, пережившего инсульт, госпитализировали. Выяснилось, что к такому состоянию привело чрезмерное употребление энергетиков: каждый день он выпивал по пять-семь штук, заменяя ими воду.

Спустя пять дней после оказания помощи его выписали.

Ранее женщине ампутировали руку после того, как врачи приняли некроз за чернила газеты.