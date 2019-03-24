Престарелых грабителей банков поймали в Испании

Полиция Барселоны задержала двух грабителей в возрасте 80 и 73 лет по подозрению в двух ограблениях банков города. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Испании.

По данным ведомства, в первом случае грабителям удалось украсть из банка €32 тыс, при втором ограблении — €45 тыс. Сообщается, что одетые в светоотражающую одежду грабители входили в банки и, угрожая огнестрельным оружием, заставляли сотрудников отдавать им деньги наличными.

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Отмечается, что злоумышленники покидали место преступления на общественном транспорте. Полицейские полагают, что мужчины планировали осуществить еще одно нападение на банк в Мадриде.

Ранее сообщалось, что американец в самодельном костюме единорога попытался ограбить магазин, но попал в аварию.