Трампа призвали конфисковывать суда «теневого флота» с российской нефтью

В конгресс США внесли резолюцию с призывом к Трампу захватывать суда с нефтью РФ

В американский сенат внесена резолюция с призывом к президенту США Дональду Трампу осуществлять захват судов, которые перевозят российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу законодательных инициатив конгресса США.

«Резолюция, призывающая администрацию Трампа конфисковать суда теневого флота, перевозящие подсанкционную нефть из Российской Федерации», — указано в карточке документа.

Инициатором документа является сенатор-республиканец Линдси Грэм. Резолюцию поддержал сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Документ направлен на рассмотрение комитета по международным отношениям верхней палаты американского парламента.

Накануне СМИ сообщили, что Вашингтон готовится ввести новые санкции против России на случай провала мирной сделки по Украине. По данным Bloomberg, они могут коснуться «теневого флота» РФ, а также трейдеров, которые обеспечивают транспортировку нефти по морю. Об ограничениях могут объявить уже на этой неделе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

11 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США захватили танкер неподалеку от берегов Венесуэлы, потому что он якобы входил в теневой флот и перевозил нефть для нужд Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит новые санкции против «теневого флота» России.