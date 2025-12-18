«Мы не дружим»: Черчесов об отношениях с Карпиным

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о взаимоотношениях с главным наставником сборной России Валерием Карпиным. Его слова приводит Badaev Podcast.

«У меня абсолютно с ним нормальные отношения. Естественно, мы не друзья. Мы не дружим. Я помню, когда уже был чемпионом Советского Союза, вот его только привели в «Спартак». Был всегда дисциплинированный, такой целеустремленный парень. Сейчас он функционер, тренер», — сказал Черчесов.

17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо», исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

