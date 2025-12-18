Пьяный россиянин избил возлюбленную из-за ревности

В Новокузнецке ревнивец избил возлюбленную во время застолья

В Новокузнецке 39-летний мужчина избил возлюбленную из-за ревности во время совместного распития алкоголя. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в квартире на улице Челюскина. Местная жительница сообщила в полицию о том, что на нее напал сожитель. Прибывшие на место стражи порядка задержали пьяного мужчину.

Предварительно, ссора во время застолья между мужчиной и женщиной произошла из-за ревности. Конфликт перерос в потасовку, и агрессор несколько раз ударил избранницу рукой по лицу.

Правоохранители передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.

