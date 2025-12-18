На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, каким будет первый контакт с внеземной цивилизацией

arXiv: контакт человечества с внеземной цивилизацией будет мощным сигналом
FOTOKITA/Shutterstock/FOTODOM

Первый подтвержденный контакт человечества с внеземной цивилизацией, скорее всего, будет не мирным визитом и не попыткой диалога, а необычно мощным и кратковременным сигналом, связанным с кризисом или даже гибелью этой цивилизации. К такому выводу пришел астрофизик Дэвид Киппинг из Колумбийского университета. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Киппинг, руководитель лаборатории Cool Worlds Lab, отметил, что история астрономии показывает: первые обнаруженные объекты почти никогда не бывают типичными представителями своего класса. Напротив, они выделяются крайне сильным наблюдательным сигналом, который делает их заметными на фоне остальных.

Так, первые экзопланеты были обнаружены в 1990-х годах у пульсаров — не потому, что такие планеты распространены, а потому что их влияние на сверхточный «маячковый» сигнал пульсара легко зафиксировать. Аналогично, значительная часть звезд, видимых невооруженным глазом, — это гиганты, хотя в реальности большинство звезд во Вселенной являются тусклыми красными карликами.

По аналогии Киппинг предположил, что и первый сигнал внеземного разума будет «нетипичным» — необычно громким, резким и, возможно, связанным с переходным или нестабильным этапом существования цивилизации.

«Если история чему-то учит, то первые обнаруженные явления, как правило, являются крайними, а не средними случаями», — рассказал исследователь.

Согласно его гипотезе, мощный техносигнал может быть побочным эффектом цивилизации, находящейся в упадке. В качестве примера Киппинг привел возможный сценарий, при котором изменения климата, химическое загрязнение атмосферы или иные глобальные процессы становятся своеобразным «криком» цивилизации, теряющей устойчивость. Альтернативный вариант — намеренный сигнал бедствия, отправленный в надежде на помощь.

В этом контексте Киппинг даже допустил, что знаменитый сигнал Wow!, зафиксированный в 1977 году, мог быть кратким и мощным посланием от цивилизации, приближавшейся к собственной «эсхатологической» точке — моменту конца.

Современные обсерватории, такие как строящаяся обсерватория имени Веры Рубин и проекты наподобие Sloan Digital Sky Survey, уже ведут практически непрерывное наблюдение неба, что делает возможным обнаружение подобных аномалий.

По мнению автора, первый контакт с внеземным разумом вряд ли будет похож на популярные научно-фантастические сценарии — вторжение, спасение человечества или экзотические эксперименты над людьми. Скорее всего, это будет короткий, мощный и странный сигнал, который окажется исключением, а не правилом.

«История астрономических открытий показывает, что первые обнаруженные явления чаще всего являются редкими и экстремальными случаями с непропорционально сильными сигналами», — резюмировал Киппинг.

