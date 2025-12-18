На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый пакет санкций ЕС направлен на снижение доходов России от энергоресурсов

Новый пакет санкций ЕС затронет энергоресурсы и компании, связанные с ВПК РФ
Владимир Астапкович/РИА Новости

Власти стран Европейского союза, работая над новым, 20-м пакетом санкций, направленных против России, планируют сосредоточиться на уменьшении доходов, получаемых от экспорта энергетических ресурсов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, пишет ТАСС.

Кроме того, приоритетом станет усложнение механизмов обхода уже действующих ограничений и введение санкций против компаний, имеющих связи с российским военно-промышленным комплексом.

«В настоящее время европейцы обсуждают введение 20-го пакета санкций, который насчитывает три основных направления. Первое - это дальнейшее ограничение доходов [России] в энергетической сфере и продолжение борьбы с «теневым флотом». Также он затронет компании в третьих странах для предотвращения обхода существующих санкций и, наконец, гражданские предприятия в России, связанные с российским ВПК», — подчеркнул Конфавре.

В понедельник, 15 декабря, Совет ЕС утвердил санкции в отношении России, впервые с начала специальной военной операции не сумев объединить их в масштабный пакет ограничительных мер.

Введенные ограничения подразумевают внесение в санкционный список 17 физических лиц, 4 юридических лиц и организаций, а также 40 танкеров, предположительно осуществляющих транспортировку российской нефти. Еврокомиссия планирует начать процесс согласования полноценного 20-го пакета санкций в начале следующего года.

Ранее США сняли несколько антироссийских санкций.

