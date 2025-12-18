На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дано объяснение внешности главного монстра из «Очень странных дел»

Братья Даффер придумали Демогоргона так, чтобы его мог нарисовать ребенок
Netflix

Голливудские режиссеры, братья Росс и Мэтт Дафферы дали объяснение внешности главного монстра из своего фантастического сериала «Очень странные дела» — Демогоргона. Побеседовавших с ведущим Джимми Фэллоном режиссеров цитирует The Hollywood Reporter.

«Мы работали с дизайнером костюмов и разработали множество эскизов. Главное, о чем мы говорили — что хотим создать дизайн, в котором, если вы маленький ребенок и увидели сериал, то сможете очень легко [монстра] нарисовать», --сказал Росс Даффер.

Так дизайнер и придумал лепестки, замещающие Демогоргону голову.

«Да, по сути, это цветок с руками и ногами», — сказал Мэтт Даффер.

Финальный сезон «Очень странных дел» вышел 26 ноября 2025 года. Изначально премьера была назначена на 2024 год. Однако съемки сериала отложили из-за забастовки сценаристов. Как признавались сценаристы братья Дафферы, в заключительном сезоне сериала реализовали идеи, не попавшие во второй.

27 ноября сообщалось, что на стриминговом сервисе Netflix произошел сбой во время премьеры пятого сезона «Очень странных дел».

В начале декабря актер Ноа Шнапп рассказал, что получил травму на съемках финального сезона сериала «Очень странные дела». По словам Шнаппа, у него лопнули сосуды на лице и теле из-за крика.

