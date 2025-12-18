На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Самарец украл деньги у знакомой и отправил их жене

В Самаре мужчина украл деньги с телефона знакомой и отправил их жене
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Самаре суд вынес приговор местному жителю за кражу денег, мужчина похитил крупную сумму у знакомой и перечислил ее на счет своей супруги. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как установил суд, инцидент произошел в сентябре 2025 года. Обвиняемый распивал спиртные напитки в компании приятельницы. Во время застолья он взял ее телефон с доступом к мобильному банку и совершил несколько переводов со счета женщины на общую сумму более 37 тысяч рублей.

Получателем средств стала его жена. Супруги вместе потратили похищенные деньги на продукты и алкоголь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже, приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

До этого в Башкирии мужчина избил и ограбил собутыльницу, отказавшуюся давать ему в долг. Пока женщина была без сознания, он похитил ее сотовый телефон и банковскую карту, с которой затем снял около 3 тысяч рублей.

Ранее россиянин украл у знакомой драгоценности ради подарка для дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами