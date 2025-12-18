Самарец украл деньги у знакомой и отправил их жене

В Самаре мужчина украл деньги с телефона знакомой и отправил их жене

В Самаре суд вынес приговор местному жителю за кражу денег, мужчина похитил крупную сумму у знакомой и перечислил ее на счет своей супруги. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как установил суд, инцидент произошел в сентябре 2025 года. Обвиняемый распивал спиртные напитки в компании приятельницы. Во время застолья он взял ее телефон с доступом к мобильному банку и совершил несколько переводов со счета женщины на общую сумму более 37 тысяч рублей.

Получателем средств стала его жена. Супруги вместе потратили похищенные деньги на продукты и алкоголь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже, приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

До этого в Башкирии мужчина избил и ограбил собутыльницу, отказавшуюся давать ему в долг. Пока женщина была без сознания, он похитил ее сотовый телефон и банковскую карту, с которой затем снял около 3 тысяч рублей.

Ранее россиянин украл у знакомой драгоценности ради подарка для дочери.