На складе в Новосибирске произошел крупный пожар

Крупный пожар тушат на складе транспортной компании в Новосибирске
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Складские помещения транспортной компании загорелись в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве рассказали, что им поступила информация о возгорании на 2-й Станционной улице, дом 21, корпус 3 поступила.

Предварительная площадь пожара составляет 2,2 тыс. квадратных метров.

До этого пожар произошел на складе на Полярной улице в столичном районе Северное Медведково. Возгорание произошло на втором ярусе и стремительно распространяется.

15 декабря на складе по хранению угля в торговом центре на бульваре Ибрагимова в Уфе произошел пожар. По данным МЧС России, прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили сильное задымление в подвальном помещении.

24 ноября стало известно, что огнеборцы за полчаса ликвидировали пожар на третьем этаже пятиэтажного производственного здания на улице Наметкина в Москве. Пожар произошел на территории кондитерско-булочного комбината «Черемушки», который обеспечивает продукцией около 10% московского рынка и входит в топ-10 по России.

Ранее в Москве вспыхнула общественная баня.

