Лавров прибыл в Египет на форум партнерства Россия — Африка

Лавров прибыл в Каир для участия во второй министерской конференции РФ — Африка

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Египта Каир для участия во второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, передает РИА Новости.

Ожидается, что на встрече соберутся главы внешнеполитических ведомств, государств и руководители исполнительных органов интеграционных объединений континента.

16 декабря Сергей Лавров рассказал, что африканское направление — один из геополитических приоритетов России. По его словам, этот континент становится одной из опор формирующегося многополярного миропорядка и будет играть все более значимую роль в глобальной политике и экономике.

Первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка прошла в ноябре прошлого года. Тогда президент Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым.

Вторая министерская конференция состоится 19 — 20 декабря.

Ранее Лавров рассказал о поддержке Россией африканских стран.