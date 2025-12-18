Трамп призвал Украину поторопиться в вопросе урегулирования

Украина должна поторопиться в вопросе урегулирования конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Они к чему-то приближаются, но я надеюсь, что украинцы будут действовать быстро. Надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия готова», — отметил американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул, что каждый раз, когда Киев тянет время, «Россия передумывает».

Накануне газета Politico писала, что в выходные в Майами могут состояться российско-американские переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине.

По словам собеседников издания, в консультациях, предположительно, примут участие спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента Соединенных Штатов по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.

Ранее Зеленский анонсировал продолжение переговоров между Украиной и США.