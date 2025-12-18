На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Постпред Британии в ООН Тернер назначен новым послом в США

Великобритания назначила постпреда в ООН Тернера новым послом в США
Peter Morrison/AP

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о назначении представителя страны при ООН Кристиана Тернера на должность посла в США. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает Sky News.

Это решение последовало за увольнением предыдущего посла в связи с его связями со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

«Я рад сообщить о назначении Кристиана Тернера послом Великобритании в Соединенных Штатах Америки. Соединенное Королевство и Соединенные Штаты связывают особые отношения, и богатый опыт Кристиана в качестве опытного дипломата будет способствовать укреплению этих исключительных связей и обеспечит их дальнейшее развитие», — заявил премьер.

До своего назначения представителем при ООН, которого он так и не начал исполнять, Тернер занимал должность политического директора МИД Британии с 2023 года по начало 2025 года. Ранее он также был послом Великобритании в Пакистане.

Недавно британские СМИ сообщали, что Кир Стармер провел собеседования с тремя претендентами на пост посла в США. Помимо Кристиана Тернера, в финальный список кандидатов входили главный бизнес-советник Стармера Варун Чандра и посол Великобритании в России Найджел Кейси.

Ранее в Британии сравнили планы ЕС и США по урегулированию на Украине.

