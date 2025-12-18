На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербургскую учительницу арестовали за совращение учеников

В Петербурге учительницу арестовали за совращение учеников
true
true
true
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге избрали меру пресечения учительнице, подозреваемой в совращении 12-летних учеников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Предварительно, все случилось 15 апреля, 26 апреля и 25 июля текущего года дома у педагога. Предварительно, учительница, осознавая противоправный характер своих действий, совершила действия сексуального характера в отношении двух 12-летних мальчиков, используя их беспомощное состояние.

Педагога задержали 16 декабря, а 18 декабря ей предъявили обвинение по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ. Женщина не признала свою вину и просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд удовлетворил ходатайство следствия и арестолвал ее до 15 февраля 2026 года.

Ранее 87-летняя учительница изнасиловала пять школьников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами