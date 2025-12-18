Петербургскую учительницу арестовали за совращение учеников

В Петербурге избрали меру пресечения учительнице, подозреваемой в совращении 12-летних учеников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Предварительно, все случилось 15 апреля, 26 апреля и 25 июля текущего года дома у педагога. Предварительно, учительница, осознавая противоправный характер своих действий, совершила действия сексуального характера в отношении двух 12-летних мальчиков, используя их беспомощное состояние.

Педагога задержали 16 декабря, а 18 декабря ей предъявили обвинение по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ. Женщина не признала свою вину и просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд удовлетворил ходатайство следствия и арестолвал ее до 15 февраля 2026 года.

Ранее 87-летняя учительница изнасиловала пять школьников.