Небензя обвинил США в неоколониальном подходе против Венесуэлы

Небензя: действия США против Венесуэлы являются проявлением неоколониализма
Mike Segar/Reuters

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя назвал действия Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы как эскалационные и, по сути, как очевидную демонстрацию неоколониальной политики. Об этом пишет ТАСС.

«Ярким проявлением неоколониальных подходов являются эскалационные действия США против Венесуэлы. Начав с фальшивых предлогов борьбы с наркотрафиком и террористами, Вашингтон перешел уже к открытым угрозам военной агрессии и захвата территории и природных ресурсов суверенного государства», — отметил дипломат в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН в связи с 65-летием Декларации о предоставлении независимости колониальным народам и странам.

Небензя также указал на то, что к неоколониальным методам относятся односторонние санкции, долговая зависимость, военно-политическое давление, вмешательство в выборы, политизированная гуманитарная помощь, искажение исторических фактов и навязывание «миропорядка, основанного на правилах». Он подытожил, что, несмотря на новые инструменты, цели бывших метрополий остаются прежними: эксплуатация менее развитых стран, их природных богатств, рабочей силы и других ресурсов в своих собственных интересах.

Ранее Лукашенко предостерег США от вооруженного конфликта с Венесуэлой.

