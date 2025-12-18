Ссора посетителей иркутского кафе обернулась поножовщиной

В Иркутске ссора посетителей одного из кафе обернулась поножовщиной. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел темное время суток в увеселительном заведении на улице Розы Люксембург — после поступления сигнала на место прибыли стражи порядка. Выяснилось, что между двумя посетителями кафе произошел конфликт, который перерос в потасовку, и мужчина ударил своего оппонента ножом в живот. После этого нападавший скрылся.

Росгвардейцы убедились, что пострадавшему оказана необходимая помощь, а после этого приступили к поискам нападавшего. Вскоре задержали 22-летнего местного на одной из заправок неподалеку от места, где все случилось. Подозреваемого передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

