Россиянина арестовали за то, что он избивал и кусал двухлетнего ребенка

В Мурманской области избрали меру пресечения мужчине, обвиняемому в истязании малолетнего. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Все происходило дома у местного жителя в городе Снежногорске. По версии следствия, мужчина из-за личной неприязни к двухлетнему ребенку систематически истязал его, а именно избивал его и кусал за конечности и тело.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ — истязание. Мужчине предъявили обвинение. Полярный районный суд 11 декабря избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

До этого отчим засыпал перец в рот и под веки пасынку, заставляя его признаться в краже. Все происходило в присутствии других членов семьи, при этом мать мальчика, находившаяся в соседней комнате, не отреагировала на происходящее.

