Стали известны победители короткой программы на чемпионате России

Фигуристы Мишина и Галлямов лидировали после проката короткой программы на ЧР

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место после исполнения короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Фигуристы начали выступление с тройной подкрутки, чисто оформили тройной флип и поддержку лассо. Завершили выступление параллельным вращением четвертого уровня. Выступление пары было оценено в 79.03 балла. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На второй позиции расположились призеры чемпионатов мира и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 77.42 балла. Бронзовыми лидерами стали Екатерина Осокина и Артем Грицаенко с результатом 70.81 балла.

Произвольные программы участники представят в субботу. Турнир в Санкт-Петербурге продлится до 21 декабря.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

