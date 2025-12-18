На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США потерпел крушение самолет, в котором мог находиться чемпион NASCAR

Бизнес-джет Cessna C550 разбился в США, на борту мог быть чемпион NASCAR Биффл
true
true
true

Частный самолет Cessna C550 потерпел крушение в американском штате Северная Каролина. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

«Cessna C550 разбился при посадке в региональном аэропорту Стейтсвилл. FAA и Национальный совет по транспортной безопасности проведут расследование», — отмечается в сообщении FAA.

Инцидент произошел около 10:20 по местному времени (18:20 мск). Окружной шериф Айделл Грант Кэмпбелл подтвердил, что в результате крушения самолета есть погибшие. Американские СМИ предполагают, что среди них может быть чемпион NASCAR Грегг Биффл, который владеет бизнес-джетом, а также члены его семьи и другие спортсмены.

По предварительным данным, самолет мог потерпеть крушение из-за неблагоприятных погодных условий — дождя, низкой облачности и плохой видимости.

В социальных сетях распространяются кадры, на которых видны обломки объятого пламенем самолета на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

13 декабря легкомоторный самолет потерпел крушение в районе подмосковного аэродрома Новинки. На борту находились два человека, они оба выжили. Один из них не пострадал, а у второго сломана нога. Связь с членами экипажа была нестабильной, а их телефон садился, но мужчинам удалось передать свои примерные координаты. По предварительной информации, самолет упал из-за отказа двигателя.

Ранее пассажиры из Москвы отказались лететь в Дубай после «страшного звука» в самолете.

