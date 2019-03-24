Посольство уточнило число россиян на тонущем лайнере Viking Sky

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На борту норвежского парома Viking Sky, терпящего бедствие у берегов Норвегии в районе губернии Мере-ог-Ромсдал, находятся четверо граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Норвегии.

По имеющимся данным, все они являются членами экипажа Viking Sky. Среди пассажиров россиян нет, добавили в российском диппредставительстве.

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«Среди пассажиров российских граждан не имеется, четыре члена экипажа — россияне», — говорится в сообщении посольства.

23 марта у норвежского парома Viking Sky во время шторма вышел из строя один из двигателей. По данным полиции, на борту лайнера находятся 1,3 тысячи пассажиров.

Ранее сообщалось, что второе судно за день терпит бедствие у берегов Норвегии.