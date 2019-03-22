Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии

Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА «Новости».

Имя мужчины не приводится, однако, по имеющимся данным, он подозревается в участии в казни в 2016 году около 20 человек.

Отмечается, что погибшие были жителями города Хомса, который отказался присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что главарь террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади поменял внешность и несколько раз безуспешно пытался бежать из Сирии в Ирак.