Власти Китая ответили на вопрос о гибели иностранцев при взрыве на химзаводе

В правительстве китайской восточной провинции Цзянсу заявили, что им не поступали данные о гибели иностранных граждан при крупном взрыве на химическом заводе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В правительстве не уточнили, числятся ли в штате сотрудников завода иностранные граждане.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли 44 человека, еще 32 находятся в критическом состоянии. Также поступали сведения о том, что около 640 пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы.