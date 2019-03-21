Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 70 человек

Число погибших в результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака превысило 70 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на источники в гражданской обороне страны.

Уточняется, что инцидент произошел в районе города Мосул на реке Тигр. До этого сообщалось о 60 погибших.

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По словам источника, вместимость парома была 40 человек, а количество людей на борту на момент аварии превышало 150 человек.

На борту парома находились в основном семьи, отправившиеся на отдых. Предполагается, что большинство жертв на пароме — женщины и дети, которые не умеют плавать.

Ранее стала известна причина крушения парома в Ираке.

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