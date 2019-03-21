Москвичей предупредили о снеге, гололедице и дожде
Синоптики заявили, что в Москве в пятницу, 22 марта, ожидается сильный ветер с порывами более 15 метров в секунду, снег, гололедица и дождь. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в пятницу утром на дорогах будет скользко, а днем большая часть осадков будет выпадать в виде дождя.
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Как отмечается, за сутки в Москве выпадет около 3-8 миллиметров осадков.
При этом синоптики подчеркнули, что циклон грозит столице «новой порцией снега».
Ранее сообщалось, что синоптики пообещали россиянам теплое лето.