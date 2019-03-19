50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник

В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Национальной полиции страны.

По данным полиции, мужчина совершал сексуальное насилие на протяжении 40 лет.

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Жертвами мужчины были его родственники — братья, сестры, кузены и племянники возрастом от пяти до 16 лет.

Ранее сообщалось, что в Италии суд оправдал насильников из-за «непривлекательности» жертвы, в результате чего более 200 человек устроили акцию протеста около здания суда.