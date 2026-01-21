В МИД РФ прокомментировали решение Молдавии о денонсации договоров СНГ

Решение Кишинева о выходе из договоров Содружества Независимых Государств (СНГ) является суверенным правом страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Безусловно, решение о начале процесса денонсации базовых международных договоров в рамках Содружества — это суверенное право Республики Молдова», — отметила дипломат.

Тем не менее, Захарова добавила, что в Кишиневе уже назвали такое решение «очередным свидетельством недальновидности внешнеполитического курса молдавских властей», которые делают безоглядную ставку на взаимодействие с Евросоюзом.

Своими действиями Молдавия обрубает многолетние связи со странами и международными организациями на евразийском пространстве, заявила дипломат.

19 января министерство иностранных дел Молдавии запустило процедуры, необходимые для полного выхода республики из состава СНГ.

По словам главы ведомства Михая Попшоя, молдавский МИД сейчас занят разработкой денонсации учредительного соглашения СНГ, приложений к нему и устава содружества.

Министр также сообщил, что процессы в правительстве будут завершены к середине февраля. После этого решение примет парламент.

Ранее премьер Молдавии поддержал объединение с Румынией вслед за Санду.