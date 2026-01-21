Размер шрифта
В Подмосковье шумный сосед облил семью с маленьким ребенком из баллончика

В Балашихе соседи устроили расправу над семьей после замечания о шуме
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Шумный сосед распылил баллончик в семью с маленьким ребенком в подмосковной Балашихе. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По словам родственницы пострадавшего, ее вечером 17 января, когда ее брат Владислав укладывал спать годовалого сына, соседи начали сильно шуметь. Мужчина сделал им замечание, которое было оставлено без внимания, а затем обратился в полицию

Когда на место приехали полицейские, нарушители спокойствия просто не стали открывать им дверь, поэтому те просто уехали, отключив жильцам свет.

Те возобновили вечеринку и в отместку отключили свет в квартире Владислава, чтобы выманить его на площадку, где начали избивать. Пострадавший пытался вернуться в квартиру, но один из нападавших распылил в этот момент баллончик, залив семью химической смесью.

В результате ребенок получил сильные ожоги тела, у обоих его родителей сожжены слизистые, а у отца, помимо того, сломан нос. Семья решила переехать из квартиры, взрослые надеются, что лишь на время.

Ранее россиянин выстрелил в лицо соседу, который косил траву

