Андреева вышла в третий круг Australian Open

Андреева победила Саккари и вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

Встреча, которая продолжалась 1 час 8 минут, завершилась со счетом 6:0, 6:4. В матче второго круга Андреева одержала победу над гречанкой Марией Саккари.

Андреева реализовала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и выполнила пять брейк-пойнтов из одиннадцати возможных.

В следующем круге соревнований соперницей россиянки представительница Румынии Елена-Габриэла Русе.

17 января Андреева выиграла турнир WTA-500 в Аделаиде. В финальном поединке представительница России обыграла канадскую теннисистку Викторию Мбоко. Встреча, которая длилась 1 час 4 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:1.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Арина Соболенко разгромила 702-ю ракетку мира во втором круге Australian Open.