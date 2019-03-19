Найденная в Утрехте записка говорит о террористических мотивах стрелка

Прокуратура Нидерландов заявила, что в машине мужчины, который устроил накануне стрельбу в Утрехте, были обнаружены улики, указывающие на то, что он действительно мог быть террористом. Об этом сообщает Associated Press.

По данным прокуратуры, следователи нашли в автомобиле стрелка записку, содержание которой позволяет предположить, что нападение было терактом.

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Однако в заявлении прокуратуры уточняется, что полиция продолжает рассматривать и другие версии произошедшего.

Кроме того, пока неизвестно, знал ли главный подозреваемый по этому делу Гекмен Таныш кого-либо из жертв лично.

Ранее сообщалось, что во вторник, 18 марта, мужчина открыл стрельбу в Утрехте на трамвайной станции. В результате стрельбы погибли три человека, а пять получили ранения. Помимо Таныша, были задержаны еще двое подозреваемых.