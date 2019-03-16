Школьник из Волжского расселил в холодильниках 203 летучих мыши

Одиннадцатиклассник Константин Козюбра из города Волжский Волгоградской области приютил 203 летучих мышей, выброшенных неизвестными на помойку в Волгограде, передает РИА «Новости».

По его словам, он давно увлекается летучими мышами, и потому сразу согласился приютить у себя животных, которых нашли в мусорном контейнере в Волгограде.

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«Всего принесли 203 летучих мышей. Когда их выбросили, они вышли из спячки, что очень плохо. Я их разместил в обычных старых холодильниках на даче», — рассказал Козюбра.

Он добавил, что большинство мышей снова впало в спячку, но некоторым требуется докорм.

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