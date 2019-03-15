Число погибших при обрушении школы в Нигерии увеличилось до 20

Число погибших в результате обрушения здания школы в Нигерии увеличилось до 20, пишет PM News со ссылкой на уполномоченного по вопросам здравоохранения штата Лагос Джиде Идриса.

Отмечается, что спасатели вытащили из-под завалов 43 человека. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь.

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Среди жертв происшествия также оказалась директор школы.

Трехэтажное здание, в котором располагалась школа, обрушилось в городе Лагос, причина обрушения неизвестна.

Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении школы в Нигерии возросло вдвое.