До 30 убитых: СМИ прогнозируют рост числа жертв атаки на мечети в Новой Зеландии

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В результате атаки на мечети в новозеландском городе Крайстчерч могли погибнуть 30 человек, смерть девяти человек подтвердили источники, сообщает местный портал Stuff.

В издании отметили, что атаки произошли на мечети Линвуд Масджид и Аль-Нур. Также сообщается, что вооруженная полиция находилась около Высшей школы Папани.

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Комиссар полиции Майк Буш подтвердил, что в настоящее время один подозреваемый задержан.

«Обстоятельства инцидента все еще выясняются, мы работаем над тем, чтобы подтвердить факты, однако мы подтверждаем [данные о] многочисленных погибших», — сказал Буш.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщали о 27 жертвах атаки. Позднее также стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.