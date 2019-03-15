До 30 убитых: СМИ прогнозируют рост числа жертв атаки на мечети в Новой Зеландии
В результате атаки на мечети в новозеландском городе Крайстчерч могли погибнуть 30 человек, смерть девяти человек подтвердили источники, сообщает местный портал Stuff.
В издании отметили, что атаки произошли на мечети Линвуд Масджид и Аль-Нур. Также сообщается, что вооруженная полиция находилась около Высшей школы Папани.
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Комиссар полиции Майк Буш подтвердил, что в настоящее время один подозреваемый задержан.
«Обстоятельства инцидента все еще выясняются, мы работаем над тем, чтобы подтвердить факты, однако мы подтверждаем [данные о] многочисленных погибших», — сказал Буш.
Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщали о 27 жертвах атаки. Позднее также стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.