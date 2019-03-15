СМИ: в Швеции арестовали разыскиваемого Россией террориста

Шведские правоохранители задержали мужчину, которого Россия объявила в международный розыск по подозрению в терроризме, сообщает Aftonbladet.

Отмечается, что мужчина был задержан несколько дней назад в Стокгольме. После этого он был доставлен в отделение полиции в коммуне Сольна.

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По данным издания, в настоящее время шведские власти решают, должен ли мужчина быть экстрадирован в Россию.

Ранее министерство иностранных дел Швеции прокомментировало ситуацию вокруг российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.