СМИ: в Швеции арестовали разыскиваемого Россией террориста
Шведские правоохранители задержали мужчину, которого Россия объявила в международный розыск по подозрению в терроризме, сообщает Aftonbladet.
Отмечается, что мужчина был задержан несколько дней назад в Стокгольме. После этого он был доставлен в отделение полиции в коммуне Сольна.
Реклама
По данным издания, в настоящее время шведские власти решают, должен ли мужчина быть экстрадирован в Россию.
Ранее министерство иностранных дел Швеции прокомментировало ситуацию вокруг российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.