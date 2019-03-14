Шведскую школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира

Шведские политики Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг и трое их коллег из Норвегии выдвинули на Нобелевскую премию мира 16-летнюю школьницу Грету Турнберг. Об этом пишет Aftonbladet.

Уточняется, что номинация связана с ее вкладом в борьбу с глобальным потеплением. Так, с лета 2018 года Турнберг каждую неделю устраивает одиночные пикеты перед зданием парламента в Стокгольме. Таким образом она требует от властей соблюдения Парижского договора по сокращению вредных выбросов.

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«Очень почетно и приятно быть номинированной на такую важную премию», — сказала Турнберг.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира рассказала, на что потратит деньги.